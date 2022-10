Promozione: i risultati nella nona giornata del girone A

Dopo la vittoria nell'anticipo di ieri del Padule San Marco, il Pierantonio si riprende la vetta del girone A di Promozione superando di misura la Pietralunghese. Vince anche il Castel del Piano contro la Marra San Feliciano e agguanta la seconda posizione. La Pievese pareggia in extremis contro il Tavernelle mentre nelle zone calde, passi in avanti per Viole e Vis Nuova Alba. Ecco risultati e marcatori.

Calzolaro-Padule 1-2: 15' pt Mariucci (P), 26' pt Grilli (C), 46' st L. Bellucci (P)

Castel del Piano-Marra San Feliciano 2-0: 17' pt Nuti, 25' st Barluzzi

Fc Castello-Montone 1-1: 22' pt Hoxha (FC), 29' st Grilli (MO)

Grifo Sigillo-Viole 1-2: 5' pt F. Barbacci (V), 37' pt Angeletti (V), 38' st Kabrauoi (G)

Mantignana Montemalbe-Selci Nardi 1-2: 2' pt Galizi (M), 7' pt Capaccioni (S), 40' st Burchini (S)

Pievese-Tavernelle 1-1: 33' st Cacciamano (T), 45' st Belardinelli (P)

Pietralunghese-Pierantonio 0-1: 24' st Y. Salis

Vis Nuova Alba-Gualdo Casacastalda 2-0: 7' pt Bocciarelli, 50' st (rig.) Favaroni

Riposa Piccione



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Pierantonio 20*

Castel del Piano 18*

Padule 18

Pievese 17

Pietralunghese 14

Selci Nardi 14*

Montone 14

Grifo Sigillo 12

Tavernelle 11*

Calzolaro 10*

Viole 10*

Mantignana Montemalbe 9

Marra 9

Piccione 8*

Vis Nuova Alba 6*

Fc Castello 4*

Gualdo Casacastalda 1