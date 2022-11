Promozione: i risultati nella decima giornata del girone A

Nella decima giornata del girone A di Promozione, vittoria per il Pierantonio, che con un tris sul Mantignana continua a occupare la prima posizione in campionato. A seguire c'è la Pievese che, complice il pareggio nell'anticipo del Padule San Marco e la sconfitta del Castel del Piano in casa del Tavernelle, sale al secondo posto espugnando il campo del Viole. Nelle retrovie, il Gualdo Casacastalda perde con il Castello e resta fanalino di coda a quota un punto. Ecco risultati e marcatori.

Selci Nardi-Grifo Sigillo 3-3: 4' pt Burchini (SN), 28' pt e 34' st Kabraoui (GS), 31' pt Gaggiotti (GS), 36' st Capaccioni (SN), 48' st (rig.) Cantalamessa rig. (S)

Padule San Marco-Piccione 0-0

Gualdo Casacastalda-Fc Castello 0-3: 35' pt (rig.) Paveliu, 20' st Ganje, 27' st (rig.) Muca

Marra San Feliciano-Vis Nuova Alba 4-2: 1' pt S. Bartoccini (M), 18' pt e 19' st Ardone (M), 37' pt Miccio (M), 16' st Favaroni (N), 32' st (rig.) Bagnetti (N)

Montone-Calzolaro 3-0: 2' pt Petruzzi, 6' pt Missaglia, 41' pt Manuali

Pierantonio-Mantignana Montemalbe 3-0: 20' pt (rig.) Polidori, 27' pt M. Salis, 13' st Cambiotti

Tavernelle-Castel del Piano 1-0: 21' st (rig.) Cacciamano

Viole-Pievese 1-2: 13' pt (rig.) Dongarrà (P), 16'pt Porcu (P), 44' st (rig.) Licastro (V)

Turno di riposo: Pietralunghese

CLASSIFICA (* una gara in meno)

Pierantonio 23*

Pievese 20

Padule San Marco 19

Castel del Piano 18*

Montone 17

Selci Nardi 15*

Pietralunghese 14*

Tavernelle 14*

Grifo Sigillo 13

Marra 12

Calzolaro 10*

Viole 10*

Mantignana Montemalbe 9

Piccione 9*

Fc Castello 7*

Vis Nuova Alba 6*

Gualdo Casacastalda 1