Promozione: i risultati nella 19esima giornata del girone B

Allunga in testa al girone B di Promozione il Terni Fc, che vince il derby con la Real Avigliano e allunga di due punti sullo Spoleto, fermato sul pari nella trasferta di Amelia. Vittorie esterne anche per Ducato e Clitunno. Ecco risultati e marcatori.

Amc 98-Superga 48 1-1: 10' st Serra (A), 18' st Balzano (S)

Amerina-Spoleto 3-3: 2' pt Rossi (A), 37' pt Gesuele (S), 38' pt Kola (S), 19' st Ferrante (A), 30' st Minocchi (A), 40' st Paganelli (S)

Campitello-Ducato 2-3: 12' pt Sensini (C), 44' pt Cacciotti (D), 1' st Bernardini (C), 13' st e 45'st Di Salvatore (D)

Clitunno-Bevagna 2-1: 16' pt Capaldini (B), 12' st e 44' st Gjinaj (C)

Guardea-San Venanzo 2-1: 23' pt (rig.) Matarazzo (G), 38' st Castiglione (G), 41' st Cavalletti (S)

Real Avigliano-Terni Fc 1-2: 2' pt Dianda (T), 10' st Fenici (R), 18' st Bagnato (T)

Sporting Terni-Vis Foligno 3-3: 14' pt Silveri (V), 36' pt Tordoni (V), 45' pt Danielli (S), 33' st Gradassi (V), 35' st Borrello (S), 37' st Mecarelli (S)

Todi-Athletic Bastia 1-2: 29' pt Trecchiodi (A), 42' pt Manni (T), 30' st Haruna (A)

Turno di riposo: Bastia



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Terni Fc 42

Spoleto 39

Clitunno 38

Ducato 34

San Venanzo 28

Bastia 27*

Vis Foligno 26

Campitello 25

Amc 98 25

Guardea 22

Bevagna 20

Amerina 17

Superga 48 15

Todi 14*

Sporting Terni 14

Athletic Bastia 14

Real Avigliano 12