Promozione: i risultati nella 19esima giornata del girone A

Vince ancora il Pierantonio, che supera il Montone e consolida il primato nel girone A di Promozione. In seconda posizione, goleada della Pietralunghese. Rinviata Viole-Marra San Feliciano, mentre turno di riposo per il Tavernelle. Ecco risultati e marcatori.

Pievese-Fc Castello 4-0: 32' pt Farruku, 14' st e 23'st (rig.) Dongarrà, 43' st Coppetti

Castel del Piano-Nuova Alba 2-1: 2' pt Baiocco (N), 44' pt Menichini (C), 17' st J. Mancinelli (C)

Grifo Sigillo-Calzolaro 3-0: 36' pt e 2' st Gaggiotti, 45' pt aut. Bastianoni

Mantignana Montemalbe-Piccione 4-0: 29' pt Gibbs, 35' pt Cenerini, 39' pt Spiaggia, 40' st Vaselli

Pierantonio-Montone 2-1: 13' pt Y. Salis (P), 26' pt Missaglia (M), 43' pt Polidori (P)

Pietralunghese-Padule 5-2: 11' pt Guerri (PI), 30' pt Ercoli (PA), 34' pt Duranti (PI), 4' st e 10' st Xhafa (PI), 21' st Fumaria (PI), 45' st (rig.) N. Battistelli (PA)

Selci Nardi-Gualdo Casacastalda 3-0: 37' pt Capaccioni, 44' pt rig. e 12' st Benedetti

Viole-Marra San Feliciano: rinviata

Turno di riposo: Tavernelle



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Pierantonio 46

Pietralunghese 35

Tavernelle 34*

Montone 32

Padule 31

Pievese 30

Castel del Piano 27*

Selci Nardi 27

Grifo Sigillo 27

Marra San Feliciano 26*

Calzolaro 22

Viole 19*

Vis Nuova Alba 18

Mantignana Montemalbe17*

Piccione 15

Fc Castello 10

Gualdo Casacastalda 1