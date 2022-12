Promozione: i risultati nella 16esima giornata del girone A

Non si ferma la corsa del Pierantonio. La capolista del girone A rifila un netto poker di reti al Calzolaro e continua a tenere saldo il primato con nove punti di vantaggio sul Tavernelle, che ha avuto la meglio nel big match di giornata con il Montone grazie al gol di Cacciamano. Vince anche il Padule San MArco sul campo del Viole, tenendo la scia in piena zona playoff. Nelle zone calde, tre punti importanti per la Vis Nuova Alba contro il Mantignana. Ecco risultati e marcatori.

Grifo Sigillo-Castel del Piano 2-0: 36' pt Cacciamani, 32' st Gilardi

Marra San Feliciano-Gualdo Casacastalda 6-0: 37' pt Federici, 43' pt D. Sorella, 12' st S. Bartoccini, 18' st Piccioli, 28' st Ardone, 30' st M. Sorella

Mantignana Montemalbe- Vis Nuova Alba 2-4: 18' pt Bocciarelli (N), 22' pt Spiaggia (M), 42'pt e 8' st rig. Fanini (N), 14' st Favaroni (N), 15' st Cenerini rig. (M)

Pierantonio-Calzolaro 4-1: 2'pt Allegrucci, 26' pt M. Salis, 43' pt e 1' st Mortaro, 18' st Calderini (C)

Pietralunghese-Fc Castello 2-2: 37' pt Paveliu (FC), 4' st Xhafa (PI), 28' st Piccini (FC), 47' st Magalotti (P)

Selci Nardi-Piccione 1-0: 33' st Capaccioni

Tavernelle-Montone 1-0: 24' pt Cacciamano

Viole-Padule San Marco 0-2: 13' pt N. Battistelli, 34' pt Pierotti

Turno di riposo: Pievese



CLASSIFICA (* una gara in più)

Pierantonio 39

Tavernelle 30

Padule San Marco 27

Montone 26

Pietralunghese 26

Marra San Feliciano 25*

Castel del Piano 24

Pievese 24

Selci Nardi 24

Grifo Sigillo 21

Calzolaro 19

Viole 16

Piccione 15

Mantignana Montemalbe 13

Vis Nuova Alba 12

Fc Castello 9

Gualdo Casacastalda 1