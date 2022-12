Promozione: i risultati nella 15esima giornata del girone B

Turno infrasettimanale pieno di gol nel girone B di Promozione. Poker dello Spoleto, che continua a essere primo in classifica, alla Vis Foligno. Ben sei, invece, le reti rifilate in trasferta dalla Clitunno, seconda a soli tre punti dalla vetta, sul campo del Real Avigliano. "Manita", infine, del Terni Fc all'Amerina. Ecco risultati e marcatori.

Athletic Bastia-Amc 98 0-1: 33' pt Montecchiani

Bevagna-Campitello 0-1: 21' pt Mazzoni

Real Avigliano-Clitunno 2-6: 2' pt e 14' st Conti (C), 24' pt e 5' st Gjinaj (C), 46' pt Sabatini (C), 26' st Pellini (R), 41' st C. Brunetti (R), 42' st Carciofi (C)

San Venanzo-Sporting Terni 1-1: 44' pt Agostini (SV), 40' st Carletti (ST)

Spoleto-Vis Foligno 4-0: 4' pt e 44' st Kola, 20' st Mereu, 38' st Tomassoni

Superga 48-Bastia 1-3: 3'pt Del Prete (B), 30' pt e 35' st (rig.) Donati (B), 32' st Cardarelli rig. (S)

Terni Fc-Amerina 5-0: 10' pt Tozzi Borsoi, 29' pt Ronconi, 36' pt e 42' pt Malerba, 30' st Solfaroli

Todi-Guardea 1-1: 9' pt Cascianelli (T), 42' st Regoli (G)

Turno di riposo: Ducato



CLASSIFICA (*una gara in più, ** una gara in meno)

Spoleto 34

Clitunno 31

Terni Fc 30

Ducato 24

Amc 98 24

Vis Foligno 23

Bastia 23

Campitello 22

San Venanzo 21

Guardea 17

Amerina 13

Superga 48 12

Sporting Terni 12

Todi 12

Athletic Bastia 10

Bevagna 10**

Real Avigliano 8*