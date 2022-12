Promozione: i risultati nella 14esima giornata del girone B

Kola con un gol decide il derby in favore dello Spoleto che torna in vetta al girone B di Promozione, approfittando nel migliore dei modi del turno di riposo della Clitunno. Altro derby vinto è quello del Terni Fc in cassa del Campitello con i gol di Tozzi Borsoi e Fabris (su rigore) che avvicina la squadra di Borrello in cima al girone. Nelle zone calde, importante vittoria esterna del Todi sul campo dell'Amc '98. Ecco risultati e marcatori.

Guardea-Real Avigliano 2-2: 5' pt Saccomanni (G), 5' st Giordano (R), 7' st Materazzo (G), 40' st Fenici (R)

Amc 98-Todi 0-1: 22' st Manni

Amerina-Athletic Bastia 1-1: 13' pt (rig.) Torroni (Ab), 10' st Ferrante (Am)

Bastia-S. Venanzo 2-1: 13' pt Cavalletti (S), 12' st Santantonio (B), 32' st Donati (B)

Campitello-Terni Fc 0-2: 43' st Tozzi Borsoi, 48' st (rig.) Fabris

Ducato-Spoleto 0-1: 47' pt Kola

Sporting Terni-Bevagna 1-2: 12' pt Console (B), 28' st Nori (S), 40' st Capaldini (B)

Vis Foligno-Superga 48 2-2: 7' pt F. Fedeli (V), 13' pt Salvucci rig. (S), 30' pt Tordoni (V), 27' st Turcan (S)

Turno di riposo: Clitunno



CLASSIFICA (*una gara in più, ** una gara in meno)

Spoleto 31

Clitunno 28

Terni Fc 27

Ducato 24*

Vis Foligno 23

Amc 98 21

Bastia 20

San Venanzo 20

Campitello 19

Guardea 16

Amerina 13

Superga 48 12

Sporting Terni 11

Todi 11

At. Bastia 10

Bevagna 10**

Real Avigliano 8*