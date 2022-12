Promozione: i risultati nella 14esima giornata del girone A

Dopo la vittoria del Pierantonio nell'anticipo, il Montone risponde vincendo di misura contro il fanalino di coda Gualdo Casacastalda e restando in scia della capolista, distante sette lunghezze. Vittoria larga per il Tavernelle, che rifila ben cinque gol al Piccione. Nelle retrovie, vittoria importante del Viole sul Calzolaro. Ecco risultati e marcatori.

Pierantonio-Vis Nuova Alba 3-0: 5' pt (rig.) Gaggioli rig., 21' st e 36' st Y. Salis

Gualdo Casacastalda-Montone 0-1: 38' pt (rig.) Manuali

Marra San Feliciano-Padule San Marco 1-1: 1' st Federici (M), 33' st Marchi (P)

Mantignana Montemalbe-Pievese 1-0: 18' pt Galizi

Pietralunghese-Castel del Piano 3-3: 29' pt Fumaria (P), 4' st Xhafa (P), 17' st (rig.) De Souza (P), 27' st e 31' st Depretis (C), 37' st Menichini (C)

Selci Nardi-Fc Castello 0-0

Tavernelle-Piccione 5-1: 10' pt Montanucci (T), 49' pt, 20' st e 35' st Graziani (T), 31' st Cacciamano (T), 39' st De Gioia (P)

Viole-Calzolaro 2-1: 3' pt Calderini (C), 24' pt Angeletti (V), 36' pt Licastro rig. (V)

Turno di riposo Grifo Sigillo



CLASSIFICA (* una gara in più)

Pierantonio 33

Montone 26

Tavernelle 26

Castel del Piano 23

Padule San Marco 23

Pietralunghese 22

Pievese 21*

Selci Nardi 21

Marra San Feliciano 19*

Grifo Sigillo 18

Calzolaro 16

Viole 16

Piccione 12

Mantignana Montemalbe 12

Vis Nuova Alba 9

Fc Castello 8

Gualdo Casacastalda 1*