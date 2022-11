Promozione: i risultati nella 12esima giornata del girone B

Nuovo sorpasso in testa nella 12esima giornata del girone B di Promozione. Lo Spoleto fa cinque gol alla Supega '48 e supera la Clitunno, fermata sul pari dall'Amc '98. Rinviata la partita di Foligno tra la Vis e il Bevagna per impraticabilità del campo causa cinghiali, che nella notte hanno rovinato il manto erboso. Ecco risultati e marcatori.

Campitello-Todi 3-2: 44' pt, 33' st e 35' st (rig.) Mazzoni (C), 16' st Manni (T), 44' st aut. Bellini (T)

Amc 98-Clitunno 1-1: 30' pt Boraschini (C), 40' st Trequattrini (A)

Amerina-Real Avigliano 4-0: 39' pt, 15' st e 19' st Ferrante, 2' st Rossi

Bastia-Terni Fc 3-2: 7' pt, 12' st e 38' st Donati (B), 11' pt Ronconi (T), 9' st Lora Almonte (T)

Ducato-San Venanzo 1-2: 42' pt Cotigni (S), 20' st Liurni (D), 50' st Burini (S)

Spoleto-Superga 48 5-2: 10' pt (rig.) Zuppardo SP), 17' pt (rig.) Cardarelli (SU), 33' pt e 9' st Leone (SP), 22' st e 35' st Kola (SP), 48' st Cotero (SU)

Sporting Terni-Athletic Bastia 4-0: 12' pt Carletti, 43' pt Marsht, 45' st Di Loreto, 47' st Falocco

Vis Foligno-Bevagna: rinviata

Turno di riposo: Guardea



CLASSIFICA (*una gara in meno, **due gare in meno)

Spoleto 28

Clitunno 27

Terni Fc 21*

Ducato 21

San Venanzo 20*

Vis Foligno 19*

Campitello 16*

Amc 98 16*

Bastia 16*

Guardea 15*

Amerina 12*

Superga 48 11*

Sporting Terni 11*

Athletic Bastia 9*

Real Avigliano 7

Bevagna 6**

Todi 5*