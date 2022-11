Promozione: i risultati nella 12esima giornata del girone A

Nella 12esima giornata del girone B di Promozione, allungo in cima alla classifica del Pierantonio, che supera la Pievese nel big match e allunga sul Castel del Piano, fermato zero a zero dal Selci Nardi. Montone ora secondo a quattro punti di distanza dopo la vittoria nell'anticipo contro il Padule San Marco. Ecco risultati e marcatori.

Montone-Padule San Marco 2-1:42' pt Carnevali (M), 40' st Ubaldi (M), 48' st Marchi (P)

Gualdo Casacastalda-Piccione 1-5: 14' pt e 13' st Malocaj (P), 23' pt Farruku (P), 3' st Guidobaldi (G), 23' st De Gioia (P), 48' st Cicchi (P)

Marra San Feliciano-Calzolaro 2-3: 17' st Santini (rig.) (C), 25' st Bartolo (rig.) (C), 29' st Federici (M), 32' st Minelli (M), 37' st Grilli (C)

Pierantonio-Pievese 3-1: 23' pt Bonomini (PIEV), 44' pt M. Salis (PIER), 6' st Moyano (PIER), 36' st Polidori (PIER)

Pietralunghese-Grifo Sigillo 1-1: 1' st M. Gaggiotti (S), 4' st Bantango (P)

Selci Nardi-Castel del Piano 0-0

Tavernelle-Fc Castello 3-1: 18' pt Muca (FC), 33' pt e 32' st Graziani (TA), 36' pt Montanucci (TA)

Viole-Vis Nuova Alba 0-1: 8' st Bocciarelli

Turno di riposo: Mantignana Montemalbe



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Pierantonio 27*

Montone 23

Castel del Piano 22*

Pievese 21

Tavernelle 20*

Padule San Marco 19*

Pietralunghese 18*

Selci Nardi 17*

Calzolaro 16*

Marra San Feliciano 15

Grifo Sigillo 15

Piccione 12*

Viole 10*

Mantignana Montemalbe 9*

Vis Nuova Alba 9*

Fc Castello 7*

Gualdo Casacastalda 1