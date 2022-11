Promozione: i risultati nell'undicesima giornata del girone B

Nuova capolista nel girone B di Promozione al termine dell'undicesima giornata. Approfittando del pareggio a San Venanzo dello Spoleto, la Clitunno supera l'Amerina e aggancia la prima posizione del girone. Buona la prima per Porrazzini sulla panchina dello Sporting Terni, che espugna Todi e lascia l'ultima casella in classifica. Vittoria esterna anche per il Campitello mentre finisce in pareggio il derby di Bastia. Ecco risultati e marcatori.

Bevagna-Ducato 0-2: 12' pt Antonini, 14' st Lucidi

Athletic Bastia-Bastia 1-1: 32' pt Donati rig. (B), 34' st Fagotti (A)

Clitunno-Amerina 2-0: 46' pt Poli, 47' pt D. Sabatini

Guardea-Amc 98 0-0

Real Avigliano-Campitello 0-1: 40' pt Tiengo

San Venanzo-Spoleto 1-1: 6' pt P. Leonardi (SA), 21' pt Kola (SP)

Terni Fc-Vis Foligno 3-1: 24' pt Ronconi 41' pt Donnola, 14' st Gentileschi, 35' st Korriku (V)

Todi-Sporting Terni 2-4: 17' pt Manni (T), 31' pt e 10' st Marsht (S), 16'st Marinelli (S), 18' st Scassini (T), 23' st Capoccia (S)

Turno di riposo: Superga 48

CLASSIFICA (*una gara in meno)

Clitunno 26

Spoleto 25

Terni Fc 21*

Ducato 21

Vis Foligno 19

San Venanzo 17*

Amc 98 15*

Guardea 15

Bastia 13*

Campitello 13*

Superga 48 11*

Amerina 9*

Athletic Bastia 9*

Sporting Terni 8*

Real Avigliano 7

Bevagna 6*

Todi 5*