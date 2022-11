Promozione: i risultati nell'undicesima giornata del girone A

La Grifo Sigillo ferma il Pierantonio capolista sul pari e il Castel del Piano, superando il Viole accorcia in testa. Pareggio anche per la Pievese mentre si ferma il Padule San Marco nel proprio turno di riposo. Cinquina del Calzolaro al Gualdo Casacastalda fanalino di coda del girone A di Promozione. Ecco risultati e marcatori.

Calzolaro-Gualdo Casacastalda 5-1: 15' pt (rig.) e 44' pt Santini, 18' pt e 32' pt Berettoni, 29' pt Domenichini, 33' pt Biagiotti(G)

Castel del Piano-Viole 3-2: 28' pt Pallozzi (C), 5' st Proietti (C), 14' st Silva (V), 29' st J. Mancinelli (C), 38' st Licastro (V)

Fc Castello-Marra San Feliciano 0-2: 10' pt Piccioli, 26' pt S. Bartoccini

Grifo Sigillo-Pierantonio 1-1: 20' pt Ceccarini (S), 41' pt M. Salis (P)

Mantignana Montemalbe-Pietralunghese 0-3: 24' pt Guerri, 34' pt Xhafa, 40' st Ceppodomo

Piccione-Montone 0-2: 43' pt Carnevali, 47' st Basri

Pievese-Selci Nardi 0-0

Vis Nuova Alba-Tavernelle 1-3: 24' pt Arcioni (T), 45' pt Casciola (N), 39' st Graziani (T), 47' st Cacciamano rig. (T)

Turno di riposo: Padule San Marco

CLASSIFICA (* una gara in meno)

Pierantonio 24*

Castel del Piano 21*

Pievese 21

Montone 20

Padule San Marco 19*

Pietralunghese 17*

Tavernelle 17*

Selci Nardi 16*

Marra 15

Grifo Sigillo 14

Calzolaro 13*

Viole 10*

Mantignana Montemalbe 9

Piccione 9*

Fc Castello 7*

Vis Nuova Alba 6*

Gualdo Casacastalda 1