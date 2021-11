Promozione: i risultati della tredicesima giornata nei due gironi

In archivio anche la tredicesima giornata nel campionato di Promozione. Nel girone A, all'ultimo secondo la Pievese acciuffa la capolista Ventinella. Ne approfittano Pontevecchio e Pierantonio, che ora accorciano a meno cinque e meno sei punti (con una partita da recuperare) punti dalla vetta. Nel girone B, le quattro in cima vincono tutte, restando così in un fazzoletto di quattro punti. Risultati e classifiche aggiornate nei due gironi di Promozione.

GIRONE A:

Mantignana Monte Malbe- Grifo Sigillo 2-1: 19' pt Cambiotti (S), 30' pt Cenerini (M), 31' st Meattelli (M)

Tiberis Macchie-Marra 1-2: 22' pt Muca (T), 35' st (rig.) e 38' st (rig.) S. Bartoccini (M)

Casa del Diavolo - FC Castello 1-1: 10' pt Lombardi (CD), 46' pt M. Salis (FC)

Magione - Montone 0-4: 20' pt Scarselli, 1' st Locchi, 17' st Fodaroni, 28' st Ceppodomo

Piccione - Pontevecchio 0-3: 45' pt Depretis, 2' st Trequattrini, 9' st Vinciarelli

Pievese - Ventinella 1-1: 20' st Mariani (V), 51' st Dongarrà rig. (P)

Pietralunghese - Pierantonio 1-2: 1' pt Halimi (PR), 9' pt Mortaro (PR), 14' pt Eramo (PT)

San Marco Juventina - Arna 1-0: 35' st Andreoli

Tavernelle - Selci Nardi 2-0 : 22' pt Antolini, 31' pt Montanucci

Classifica: (* una gara in meno)

Ventinella 33

Pontevecchio 28

Pierantonio 27*

Fc Castello 23

Tavernelle 22

Pievese 22

Marra 21

Montone 19

San Marco Juventina 18

Mantignana Monte Malbe 17

Casa del Diavolo 14*

Pietralunghese 13

Arna 13

Grifo Sigillo 12

Tiberis Macchie 12

Selci Nardi 10

Magione 9

Piccione 9

GIRONE B:

Montefranco-Athletic Club Bastia 1-1: 5' pt Haruna (A), 21' st Nieddu (M)

Campitello - Clitunno 0-0

Montecastello Vibio- Amerina 1-1: 2' pt Baldoni (M), 49' st Fusco (A)

San Venanzo - Amc 98 5-1: 1' pt Serafini, 9' pt, 11' pt e 41' pt Cascianelli, 29' pt Conti, 46' pt Cassetti (A)

Superga 48- Petrignano 0-0

Terni Est- Romeo Menti 1-0: 48' st Cossu

Todi- Julia Spello 1-2: 16' st (rig.) e 34' st Nuti (S), 38' st (rig.) Banelli (T)

Viole-Guardea 0-3: 2' pt Santolamazza, 35' pt Vittori, 43' pt Materazzo

Vis Foligno-C4 0-1: 15' st (rig.) Cavitolo

Classifica:

C4 31

Terni Est 28

Guardea 27

San Venanzo 27

Campitello 22

Amerina 22

Vis Foligno 21

Clitunno 20

Julia Spello 18

Athletic Club Bastia 16

Montefranco 14

Todi 13

Viole 13

Romeo Menti 11

Superga 48 10

Montecastello Vibio 8

Petrignano 7

Amc 98 6