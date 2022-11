Promozione: i risultati della seconda giornata di Coppa

Andata in scena ieri la seconda giornata di Coppa Italia Promozione. Colpo esterno del Bastia, che si impone per 3-1 in casa del Padule San Marco. Eliminazioni per Vis Foligno e San Venanzo, superate rispettivamente da Clitunno e Tavernelle. Vittoria di misura, nella gara serale, del Real Avigliano sul Selci Nardi. Ecco tutti i risultati.

GIRONE A: San Venanzo-Tavernelle: 0-1: 12' pt Antolini (arbitro: Berno di Foligno)

GIRONE B: Clitunno-Vis Foligno: 2-1: 43' pt Gradassi (V), 2' st (rig.), 43'st Poli (C) (arbitro: Chafiqi di Terni)

GIRONE C: Padule San Marco-Bastia: 1-3: 4' pt, 10' pt Del Prete (B), 44' pt Buratti (B), 16' st Bellucci (P) (arbitro: Ottaviani di Foligno)

GIRONE D: Real Avigliano-Selci Nardi: 1-0: 29' pt Brunetti (R) (arbitro: Lukan di Foligno)