Promozione: i risultati della quattordicesima giornata nei due gironi

Nel girone A, cade il Pierantonio in casa contro la Pievese. Al secondo posto ora c'è il Pontevecchio, uscito con i tre punti al termine di una gara rocambolesca contro la Tiberis Macchie. Nel girone B, la C4 vince contro il Todi e torna da sola in vetta alla classifica. Pareggio tra Guardea e Campitello. Ecco i risultati e le classifiche aggiornate nei due gironi.

GIRONE A:

Ventinella-San Marco Juventina 4-0: 6' pt Favaroni, 23' pt Petti, 40' pt De Luca, 30' st Sheji (giocata sabato)

Arna - Piccione 2-2: 15' pt R. Ciacci (A), 9' st Pastorelli (A), 12' st (rig.) e 23' st Malocaj (P)

FC Castello - Magione 1-0: 5' st Orecchiuto

Grifo Sigillo - Pietralunghese 0-2: 43' pt e 8' st Manuali

Marra - Casa del Diavolo 4-1: 18' pt Burcut (C), 22' pt Miccio (M), 41' pt Siena (M), 32' st e 44' st Minelli (M)

Montone - Tavernelle 0-1: 18' st (rig.) Graziani

Pierantonio - Pievese 1-2: 20' pt Sauta (PV), 36'pt (rig.) Dongarrà (PV), 44' st Polidori (PR)

Pontevecchio - Tiberis Macchie 2-1: 5' pt Depretis (P), 47' st Vinciarelli (P), 50' st Muca (T)

Selci Nardi-Mantignana Monte Malbe 2-1: 4' pt Cantalamessa (S), 7' pt Gibbs (M), 3' st Bambini (S)

CLASSIFICA:

Ventinella 36

Pontevecchio 31

Pierantonio 30

Fc Castello 26

Tavernelle 25

Pievese 25

Marra 24

Montone 19

San Marco Juventina 18

Mantignana Monte Malbe 17

Pietralunghese 16

Casa del Diavolo 14

Arna 14

Selci Nardi 13

Grifo Sigillo 12

Tiberis Macchie 12

Piccione 10

Magione 9

GIRONE B:

Amerina-Terni Est 1-2: 5' pt Tozzi Borsoi (T), 11' st Fabris (T), 29' st Paoletti (A) (giocata sabato)

Amc 98-Montefranco 1-1: 38' pt Fabrizi (M), 45' st Serra (A)

Athletic Club Bastia - Vis Foligno 0-0

Clitunno - San Venanzo 2-1: 41' pt Scarabottini (C), 53' st Cavalletti (S), 56' st Rosi (C)

C4- Todi 3-0: 4' pt e 18' pt Kola, 32' pt Fattorini

Guardea - Campitello 2-2: 11' st Minocchi (C), 22' st Petacchiola (C), 29' st Avola (G), 44' st Matarazzo (G)

Petrignano - Montecastello Vibio 4-0: 30' pt Bianconi, 45' pt Cammerieri, 17' st e 26' st (rig.) F. Listini

Romeo Menti - Viole 2-1: 18' pt D. Pagnotta (R), 45' pt M. Pagnotta (R), 5' st Passeri (V)

Julia Spello - Superga 48 (ore 17:30)

CLASSIFICA: (* una gara in meno)

C4 34

Terni Est 31

Guardea 28

San Venanzo 27

Campitello 23

Clitunno 23

Amerina 22

Vis Foligno 22

Julia Spello 18*

Athletic Club Bastia 17

Montefranco 15

Romeno Menti 14

Todi 13

Viole 13

Superga 48 10*

Petrignano 10

Montecastello Vibio 8

Amc 98 7