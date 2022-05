Promozione: i risultati della 33esima giornata nel girone B

Vincono tutte e tre le prime in cima al girone B di Promozione. La C4 espugna il campo dell'Amc '98, sempre alle prese con la lotta salvezza, mentre rimane invariata la distanza tra Terni Est e San Venanzo in ottica playoff. Nelle retrovie, piccolo passo in avanti del Todi. Ecco tutti i risultati.

Amc 98-C4 2-3: 10' pt Cellulosi (A), 22' pt Terzino (A), 42' pt Bonci (C), 15' st e 45' st (rig.) Fattorini (C)

Clitunno-Athletic Club Bastia 2-0: 28' pt Rosi, 45' st GJinaj

Montecastello Vibio-Campitello 1-5: 4' pt Mazzoni (C), 37' pt e 43' pt Carletti (C), 45' pt (rig.) Gammaidoni (M), 1' st Imbocchi (C), 5' st Minocchi (C)

Montefranco-Petrignano 2-0: 31' st Renzini, 40' st Alvisini

San Venanzo-Julia Spello 3-1: 10' pt Conti (SV), 20' pt (rig.) Nuti (JS), 23' pt Serafini (SV), 38' pt Cavalletti (SV)

Superga 48-Guardea 1-0: 28' st Capoccia

Terni Est-Viole 3-0: 35' pt e 45' pt Tozzi Borsoi, 40' st Malerba

Todi-Romeo Menti 0-0

Vis Foligno-Amerina 0-0



CLASSIFICA:

C4 84 PROMOSSO

Terni Est 77

San Venanzo 66

Guardea 61

Campitello 56

Clitunno 50

Amerina 49

Vis Foligno 44

Athletic Club Bastia 40

Superga 48 37

Viole 36

Todi 35

Julia Spello 33

Amc 98 33

Petrignano 33

Romeo Menti 31

Montefranco 29

Montecastello Vibio 17 RETROCESSO