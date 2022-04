Promozione: i risultati della 30esima giornata nel girone A

Il Tavernelle espugna il campo del Selci Nardi e guadagna due punti sulla Pontevecchio e sul Ventinella capolista. Vittorie importanti anche per Grifo Sigillo in zona playout e Castello in zona playoff. Sono invece otto i gol siglati dall'Arna alla San Marco Juventina. Ecco tutti i risultati:

Pierantonio-Pietralunghese 0-0

Pontevecchio-Piccione 0-0

Ventinella-Pievese 1-1: 43' pt Bonomini (P), 29' st (rig.) Pinazza rig. (V)

Arna-San Marco Juventina 8-1: 27' pt Taffini, 32' pt e 39' pt R. Ciacci, 1' st Pastorelli, 18' st Gaggiotti, 38' st Radicchi, 39' st (rig.) Fressoia (S), 40' st Chiucchiu, 41' st Perdoj

Fc Castello-Casa del Diavolo 2-0: 7' pt M. Salis, 47' pt Ganje

Grifo Sigillo-Mantignana Monte Malbe 2-0: 12' pt Sedran, 38' st Radicchi

Marra San Feliciano-Tiberis Macchie 1-0: 51' st S. Bartoccini

Montone-Magione 2-1: 13' pt Ceppodomo (MO)S, 45' pt Tavernelli (MO), 17' st Berretta (MA)

Selci Nardi-Tavernelle 0-2: 28' st Graziani, 47' st (rig.) Cacciamano

CLASSIFICA:

Ventinella 67

Pontevecchio 63

Tavernelle 60

Fc Castello 57

Pierantonio 55

Pievese 51

Marra San Feliciano 49

Montone 40

Pietralunghese 40

Mantignana Monte Malbe 33

Selci Nardi 30

San Marco Juventina 29

Arna 29

Gifo Sigillo 28

Piccione 27

Tiberis Macchie 26

Casa del Diavolo 24

Magione 19