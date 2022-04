Promozione: i risultati della 29esima giornata nel girone B

La C4 ne fa sei al fanalino di coda Montecastello Vibio e continua a comandare il girone B di Promozione con otto punti di vantaggio sul Terni Est. Vince anche il Guardea con un poker rifilato alla Romeo Menti mentre cade il San Venanzo in casa delle Vis Foligno. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Campitello-Amerina 2-2: 39’ pt (rig.) Paoletti (A) 15’ st (rig.) Dormi (C), 33’ st Carletti (C), 39’ st Ciliani (A)

Terni Est-Julia Spello 2-1: 30' pt Guarino (J), 35' pt Massarelli (T), 45' st Gentileschi (T)

Guardea-Romeo Menti 4-0: 37' pt Matarazzo rig., 1' st e 30' st (rig.) Floccari, 7' st Piscini

Montecastello Vibio-C4 1-6: 22' pt Campagnacci (C), 35' pt e 30' st Fattorini (C), 42' pt e 3' st Kola (C), 27' st (rig.) Rosi (C), 43' st Lisandrelli (M)

Montefranco-Clitunno 1-1: 40' pt Bucciarelli (C), 45' st Falchi (M)

Superga 48-Athletic Club Bastia 3-0: 45' pt e 36' st Cardarelli, 24' st Fedeli

Todi-Amc 98 1-1: 26' pt Anullo (A), 7' st Palasanu (T)

Viole-Petrignano 1-0: 25' pt Passeri

Vis Foligno-San Venanzo 1-0: 20' pt (rig.) Burini

CLASSIFICA:

C4 75

Terni Est 67

Guardea 57

San Venanzo 54

Campitello 49

Amerina 45

Clitunno 44

Vis Foligno 39

Athletic Club Bastia 38

Todi 31

Julia Spello 30

Amc 98 30

Viole 29

Superga 48 28

Romeo Menti 27

Montefranco 25

Petrignano 24

Montecastello Vibio 17