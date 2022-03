Promozione: i risultati della 25esima giornata nel girone B

Alla luce di due vittorie, rimane invariato il distacco in cima al girone B di Promozione tra la C4 e il Terni Est. Con un gol di Campagnacci, la capolista vince a Guardea e scava un solco tra le prime due e le altre. Nelle retrovie, blitz esterno vincente del Montefranco a Montecastello Vibio. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Campitello-Athletic Club Bastia 1-3: 11' pt e 34' pt Haruna (A), 25' st Lombardi (A), 42' st Soli (C)

Amerina-Petrignano 2-1: 15' st (rig.) Paoletti (A), 17' st Amici (P), 43' st Mencarino (A)

Guardea-C4 0-1: 17' pt Campagnacci

Montecastello Vibio-Montefranco 2-3: 2' pt Gammaidoni (MC), 18' pt e 38' st Falocco (MN), 13' st Nieddu (MN), 31' st (rig.) Mazzocchini (MC)

Romeo Menti-Julia Spello 1-0: 38'pt Liurni

Superga 48-Vis Foligno 1-1: 19'pt Cardarelli (S), 37' pt Barbini (V)

Terni Est-San Venanzo 3-1: 5' pt e 25' st Tozzi Borsoi (T), 40' pt Leonardi (S), 40' st Rosati (T)

Todi-Clitunno 2-4: 5' st D. Campana (C), 17' st Palasanu (T), 22' st Gjinaj (C), 24' st Lucentini (C), 45' st Mattioli (C), 50' st Omgba Manga (T)

Viole-Amc 98 1-2: 23' pt Anullo (A), 10' st Passeri (V), 35' st Cellulosi (A)



CLASSIFICA

C4 63

Terni Est 58

Guardea 48

San Venanzo 45

Campitello 42

Amerina 41

Athletic Club Bastia 37

Clitunno 36

Vis Foligno 31

Julia Spello 26

Viole 25

Superga 48 25

Petrignano 24

Todi 24

Montefranco 24

Amc 22

Romeo Menti 21

Montecastello Vibio 16