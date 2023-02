Promozione: i risultati della 24esima giornata nel girone A

Nella 24esima giornata del girone A di Promozione, dopo la vittoria del Pierantonio nell'anticipo arrivano le risposte anche delle formazioni nella parte alta della classifica. Pur rimanendo ancora a quindici punti di distacco, il Tavernelle vince contro il Mantignana. Vittorie anche per Pietralunghese e Pievese, mentre finisce in parità lo scontro in zona playoff tra Montone e Castel del Piano. Blitz esterno pieno di gol della Grifo Sigillo sul campo della Marra San Feliciano. Ecco risultati e marcatori.

Padule San Marco-Vis Nuova Alba 1-1: 17' pt Calzuola (P), 22' pt Berretta (N)

Selci Nardi-Pierantonio 1-2: 30' pt Cesarini (P), 36' pt Y. Salis (P), 18' st Benedetti (S)

Gualdo Casacastalda-Pievese 0-3: 12' pt Sauta, 32'pt Morganti, 32' st Bonomini

Marra San Feliciano-Grifo Sigillo 4-5: 11' pt Kabraoui (S), 20' pt e 41' pt Federici (M), 25' pt Gaggiotti rig. (M), 5' st Ragni (M), 31' st Fuscagni (M), 42' st Radicchi (S), 44' st Ceccarini (S), 48' st Gaggiotti (S)

Montone-Castel del Piano 2-2: 31' pt e 18' st Manuali (M), 42' pt e 44' pt Depretis (C)

Piccione-Fc Castello 1-1: 33' st Cano (FC), 47' st A. Lentini (PI)

Tavernelle-Mantignana Montemalbe 2-1: 34' pt Graziani (T), 32' st Cenerini rig. (M), 48' st Fahimi (T)

Viole-Pietralunghese 1-3: 11' pt e 29'pt Ceppodomo (P), 43' pt Cecchetti (P), 2' st Zea Valdes (V)

Turno di riposo: Calzolaro



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Pierantonio 61

Tavernelle 46*

Pietralunghese 42

Pievese 41

Padule San Marco 39

Montone 39

Castel del Piano 35*

Grifo Sigillo 34

Marra San Feliciano 33

Selci Nardi 31*

Piccione 25

Calzolaro 23*

Vis Nuova Alba 23*

Mantignana Montemalbe 21

Viole 20*

Fc Castello 14*

Gualdo Casacastalda 1