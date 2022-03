Promozione: i risultati della 23esima giornata nel girone B

La C4 supera il Superga 48 e tiene a distanza il Terni Est, che insegue sempre a cinque lunghezze di ritardo nonostante la vittoria nell'anticipo. Il Guardea, sulla scia della conquista della Coppa Italia, rifila tre gol all'Amc '98. Pari tra Campitello e San Venanzo. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata del girone B di Promozione.

Terni Est-Vis Foligno 1-0: 43' pt Tozzi Borsoi

Amerina-C4 1-2: 12' st (rig.) Cavitolo (C), 34' st Kola (C), 44' st Tavoloni (A)

Campitello-San Venanzo 1-1: 21' pt Babucci (C), 4' st Spaccino (S)

Guardea-Amc 98 3-1: 5' st Avola (G), 11' st (rig.) Manni (A), 17' st Materazzo (G), 24' st (aut.) Cudini (G)

Montecastello Vibio-Todi 3-1: 22' pt Omgba Manga (T), 45' pt Marrano (M), 16' st Lesandrelli (M), 28' st Gammaidoni (M)

Petrignano-Julia Spello 3-1: 20' pt Bianconi (P), 6' st Bernardini (P), 20' st Nuti (J), 28' st Hoti rig. (P)

Romeo Menti-Athletic Club Bastia 0-3: 2' st e 43' st Trecchiodi, 17' st Panzolini

Superga 48-Clitunno 1-1: 20' st Mattioli (C), 24' st Proietti (S)

Viole-Montefranco 1-1: 18' pt Falocco (M), 5' st (rig.) Capitini (V)

CLASSIFICA:

C4 59

Terni Est 54

Guardea 45

San Venanzo 44

Campitello 41

Amerina 35

Clitunno 33

Athletic Club Bastia 31

Vis Foligno 29

Julia Spello 26

Viole 25

Todi 23

Montefranco 21

Superga 48 21

Petrignano 21

Amc 18

Romeo Menti 18

Montecastello Vibio 15