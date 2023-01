Promozione: i risultati della 18esima giornata nel girone A

Due pareggi in cima alla classifica nella prima giornata del nuovo anno nel girone A di Promozione. Il Pierantonio viene fermato sul pari senza reti con il Padule San Marco, tenendo i nove punti di vantaggio sul Tavernelle dopo il pareggio in casa della Marra San Feliciano. In zona playoff Montone e Pietralunghese vincono e accorciano. Ecco tutti i risultati e i marcatori.

Calzolaro-Mantignana Montemalbe 4-0: 5' st Bartolo, 26' st Santini, 41' st Piccioloni, 44' st Picchi

Fc Castello-Grifo Sigillo 1-2: 21' pt Menichetti (G), 27' pt Cano (C), 17' st Gaggiotti (G)

Gualdo Casacastalda-Viole 0-1: 35' pt Angeletti

Marra San Feliciano-Tavernelle 1-1: 21' pt Turriziani (M), 52' st Cacciamano rig. (T)

Montone-Selci Nardi 4-1: 8' pt Landi, 10' pt e 8' st Ubaldi, 34' st Cantalamessa, 48' st A. Poggini (S)

Padule San Marco-Pierantonio 0-0

Piccione-Pietralunghese 0-1: 5' st Ceppodomo

Vis Nuova Alba-Pievese 3-0: 28' pt Fanini, 17' st Favaroni, 36' st Malocaj

Turno di riposo: Castel del Piano



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Pierantonio 43

Tavernelle 34

Montone 32

Pietralunghese 32

Padule San Marco 31

Pievese 27

Marra San Feliciano 26

Castel del Piano 24*

Selci Nardi 24

Grifo Sigillo 24

Calzolaro 22

Viole 19

Vis Nuova Alba 18

Piccione 15

Mantignana Montemalbe 14

Fc Castello 10

Gualdo Casacastalda 1