Promozione: i risultati della 13esima giornata nel girone B

Andata in scena nel pomeriggio la 13esima giornata del girone B nel campionato di Promozione. La Clitunno viene fermata sul pari dal Guardea, agganciando così la vetta del girone insieme allo Spoleto fermo nel turno di riposo. Poker del Terni Fc nel derby con lo Sporting e terzo posto condiviso insieme alla Ducato, vittoriosa sul campo della Superga '48. Ecco risultati e marcatori.

Athletic Bastia-Campitello 1-2: 29' pt Iurcu (C), 35' pt Latini (C), 14' st Cecchini (A)

Bevagna-Bastia 1-1: 2' Del Prete (BA), 24' pt Khalak (BE)

Clitunno-Guardea 1-1: 17' st Pinzaglia (G), 25' st (rig.) Gjinaj (C)

Real Avigliano-Amc 98 0-1: 14' pt Carissimi

San Venanzo-Vis Foligno 0-1: 4' st Di Rocco

Superga 48-Ducato 0-4: 10' pt Lucidi, 30' pt Troka, 44' pt Sabatino, 40' st Vukay

Terni Fc-Sporting Terni 4-0: 1' pt Malerba, 45' pt Pucci, 2' st Tozzi Borsoi rig., 26' st Flavioni

Todi-Amerina 2-1: 13' pt Cascianelli (T), 10' st Minocchi (A), 16' st Antonelli (T)

Turno di riposo: Spoleto



CLASSIFICA (*una gara in meno, **due gare in meno)

Spoleto 28*

Clitunno 28

Terni Fc 24*

Ducato 24

Vis Foligno 22*

Amc 98 21*

San Venanzo 20*

Campitello 19*

Bastia 17*

Guardea 15*

Amerina 12*

Superga 48 11*

Sporting Terni 11*

Athletic Bastia 9*

Todi 8*

Real Avigliano 7

Bevagna 7**