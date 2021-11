Promozione: i risultati dell'undicesima giornata

Tanti gol nell'undicesimo turno di Promozione. Nel girone A, Ventinella corsaro a Piccione e vetta salda a più sette sul Ponteveccio, che cala il poker contro il Casa del Diavolo. Nel girone B, sei gol nel pareggio tra Guardea e Clitunno, con la C4 che ne approfitta e torna in testa da sola. Tutti i risultati nei due gironi e le classifiche aggiornate.

GIRONE A:

San Marco Juventina - Pierantonio 0-2: 6' st e 1'st Mortaro (anticipo sabato)

Casa del Diavolo - Pontevecchio 1-4: 4' pt Ielpo (P), 27' pt e 37' pt Depretis (P), 24' st Burcut (C), 29' st Pero Nullo (P)

Magione - Marra San Feliciano 0-1: 44' st Brizioli

Mantignana M.Malbe- Montone 2-1: 31' pt Gibbs (MA), 32' st Cenerini (MA), 40' st Ceppodomo (MO)

Piccione - Ventinella 1-2: 1' st Spiaggia (V), 44' pt Favaroni (V), 22' st Malocaj (P)

Pievese - Pietralunghese 1-0: 23' pt Fattorini

Selci Nardi - Grifo Sigillo 0-1: 27' st Martini

Tavernelle - FC Castello 1-2: 5' st Cacciamano (T), 15' st Calderini (F), 45' st Dini (F)

Tiberis Macchie - Arna 1-1: 7' st Muca rig. (T), 10' st Gaggiotti (A)

Classifica (* una gara in meno)

Ventinella 29

Pontevecchio 22

Pierantonio 21*

Pievese 20

Fc Castello 19

Tavernelle 18

Marra 17

S. Marco Juventina 15

Mantignana M.Malbe 14

Montone 13

Casa del Diavolo 12*

Tiberis Macchie 12

Arna 12

Grifo Sigillo 11

Pietralunghese 10

Selci Nardi 10

Magione 9

Piccione 9

GIRONE B:

Campitello - Romeo Menti 1-1: 42' pt Tassone (C), 35' st M. Pagnotta (R)

Guardea- Clitunno 3-3: 20' pt Gjinaj (C), 38' pt Santolamazza (G), 40' pt Conti (C), 2' st (aut.) Bucciarelli (G), 29' st Salvucci (C), 44' st Dominici (G)

Montecastello Vibio- Julia Spello 1-1: 22' pt Mancinelli (JS), 37' st Lesandrelli (MV)

Montefranco - San Venanzo 1-1: 29' pt Conti (S), 34'pt Falocco (M)

Superga 48- C4 0-1: 34' pt Fondi

Terni Est- Petrignano 3-1: 25' pt Rosati (T), 42'pt Fabris rig. (T), 25' st Listini rig. (P), 30' st Donati (T)

Todi- Athletic Club Bastia 2-2: 37' pt J. Rossi (A), 45' pt Banelli (T), 29' st Liurni (T), 45' st Calabrese (T)

Viole- Amerina 1-1: 16' pt Licastro (V), 25' pt Paoletti (A)

Vis Foligno- Amc 98 2-1: 4' pt Silveri (V), 2' st Kurriko (V), 48' st Cassetti (A)

Classifica:

C4 25

Guardea 23

Terni Est 22

Vis Foligno 21

San Venanzo 21

Campitello 21

Clitunno 19

Amerina 18

Julia Spello 15

Viole 12

Ath.C. Bastia 12

Todi 12

Romeo Menti 10

Montefranco 10

Superga 48 9

Montecastello Vibio 7

Petrignano 5

Amc 98 5