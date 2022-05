Promozione: i risultati dell'ultima giornata nel girone B

Il San Venanzo perde, il Terni Est pareggia e la squadra di Miglietta si guadagna direttamente la sfida nei playoff contro la seconda del girone A. Il Montefranco retrocede insieme al Montecastello Vibio mentre Petrignano, Amc '98, Julia Spello e Romeo Menti si giocheranno le proprie chance nei playout. Ecco i risultati e la classifica finale del girone B.

Amerina-Todi 1-2: 24' pt Antonelli (T), 31' pt Palasanu (T), 40' pt Bordoni (A)

Athletic Club Bastia-Amc 98 1-2: 40' pt e 28' st Cassetti (AM), 43' st Pensa (B)

C4-San Venanzo 3-1 : 3' pt Cascianelli (S), 38' pt (rig.) Kola (C), 44' pt Fattorini (C), 41' st Tempesta (C)

Campitello-Terni Est 1-1: 19' pt Antonelli (T), 12' st Minocchi (rig) (C)

Guardea-Montecastello Vibio 3-0

Julia Spello-Montefranco 2-1: 3' st Ciommei (M), 16' st Nuti (J), 24' st Mancinelli (J)

Petrignano-Vis Foligno 2-0: 16' e 20' st (rig.) Hoti

Romeo Menti-Superga 48 5-1: 15' pt Liurni (R), 38' pt Keita (R), 42' pt Fedeli (S), 48' pt Lucidi (R), 15' st Nuccioni (R), 19' st Cupello (R)

Viole-Clitunno 2-2: 10' st Lucaj (C), 27' st Fermi (V), 37' st Passeri (V), 39' st Gjnaj (C)



CLASSIFICA

C4 87 PROMOSSA

Terni Est 78 PLAYOFF

San Venanzo 66

Guardea 64

Campitello 57

Clitunno 51

Amerina 49

Vis Foligno 44

Athletic Club Bastia 40

Todi 38

Viole 37

Superga 37

Petrignano 36 PLAYOUT

Amc 98 36 PLAYOUT

Julia Spello 36 PLAYOUT

Romeo Menti 34 PLAYOUT

Montefranco 29 RETROCESSO

Montecastello Vibio 16 (-1) RETROCESSO