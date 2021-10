Promozione: i risultati dell'ottava giornata

Si è giocato nel pomeriggio l'ottavo turno nel campionato di Promozione. Ecco tutti i risultati maturati nei due gironi

GIRONE A:

Ventinella a valanga sul Mantignana e nuovo allungo sulle inseguitrici Tavernelle e Pierantonio, che pareggiano nel big match di giornata. Sale in classifica la Pontevecchio grazie a un poker rifilato al Montone. Sette gol della Pievese contro il Casa del Diavolo.

Arna -Selci Nardi 2-1: 5' pt Fratini (A), 10' st Piergentili (S), 11' st Alonzo (A)

Grifo Sigillo- Piccione 2-2: 45' pt Carpinelli (S), 46' pt Caprini (P), 44' st aut. Lentini (S), 47' st Polzoni (P)

Marra San Feliciano - FC Castello 1-2: 10' st S. Bartoccini (M), 22' st Piccini (FC), 37' st Gherman (FC)

Pierantonio - Tavernelle 1-1: 32' pt Menichini (T), 40' pt Missaglia rig. (P)

Pievese - Casa del Diavolo 7-0: 8' pt e 11'pt Scargiali, 36' pt Bonomini, 6' st rig. e 15' st Ballone, 25' st Fattorini, 44' st Porcu

Pietralunghese - Magione 2-1: 20' pt Daleba (M), 36' pt Manuali (P), 28' st Provincia (P)

Pontevecchio - Montone 4-0: 6' pt e 11' st Vinciarelli, 32'pt Barboni, 7' st aut. Grassini

San Marco Juventina - Tiberis Macchie 1-1: 5' st Piccioni (S), 9' st Hoxha (T)

Ventinella - Mantignana M.Malbe 4-0: 17' pt Catani, 45' pt Bigarini, 14' st Sheji, 45' st Nucci

Classifica:

Ventinella 20

Tavernelle 17

Pontevecchio 16

Pierantonio 15

Pievese 14

Fc Castello 13

Casa del Diavolo 12

Pietralunghese 10

Marra 10

Arna 9

Selci Nardi 9

Montone 9

S. Marco Juventina 9

Mantignana M.Malbe 8

Magione 8

Tiberis Macchie 8

Grifo Sigillo 7

Piccione 6

GIRONE B:

Il girone B ha due nuove squadre al vertice. La C4 cade in casa contro il Guardea lasciando la vetta della classifica proprio ai diretti avversari. Vetta della classifica condivisa dal Guardea insieme al Terni Est, che espugna il campo del San Venanzo. Alle loro spalle, la Vis Foligno viene bloccata in casa dal Superga '48 con lo stesso risultato maturato anche tra Atheltic Club Bastia e Campitello.

Amc 98- Viole 0-3: 39' pt Di Muro (V), 38' st Zea Valdes (V), 41' st Hoti (V)

Athletic Club Bastia- Campitello 1-1: 1' pt Rossi (A), 49' st Lora Almonte (C)

Clitunno- Todi 1-1: 9' pt Scassini rig. (T), 33' pt Gjinaj rig. (C)

C4- Guardea 1-2: 16'pt aut. Saccomanni (C), 38' pt rig. e 22' st Matarazzo (G)

Julia Spello- Romeo Menti 2-0: 16'pt Biviglia, 25' st Mancini

Montefranco - Montecastello Vibio 2-2: 27' st Mazzocchini (MV), 8' st El Abidi (MV), 23' st Nieddu (MF), 43' st Mancini (MF)

Petrignano- Amerina 1-2: 41' pt Fagotti (P), 38' st Moscatelli (A), 45' st Tavoloni (A)

San Venanzo- Terni Est 0-2: 1' st Tozzi Borsoi rig., 35' st Donati

Vis Foligno - Superga 48 1-0: 45' st Iachettini

Classifica:

Terni Est 18

Guardea 18

Vis Foligno 17

C4 16

Campitello 14

Amerina 13

Clitunno 12

S. Venanzo 11*

Julia Spello 11

Viole 11

Romeo Menti 9

Montefranco 8

Todi 8

Ath.C. Bastia 7

Superga 48 6

Petrignano 5

Montecastello Vibio 4*

Amc 98 4