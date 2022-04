Promozione: i risultati degli anticipi nella 31esima giornata

Quattro gli anticipi in programma nel pomeriggio del campionato di Promozione. Vittorie esterne importanti in ottica salvezza per Grifo Sigillo e Petrignano. Tre punti guadagnati anche dal San Venanzo mentre finisce in pareggio la sfida fra Piccione e Arna. Ecco tutti i risultati.

GIRONE A:

Piccione-Arna 1-1: 45' pt A. Ciacci (A), 3' st Palazzoni (P)

Pietralunghese-Grifo Sigillo 0-2: 8' st Marchi, 43' st Gasparri

GIRONE B:

Montecastello Vibio-Petrignano 1-2: 22' pt Bianconi (P), 27' pt Marrano (M), 41' st Hoti (P)

San Venanzo-Clitunno 2-0: 35' st Fausti, 43' st Leonardi