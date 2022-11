Promozione: i risultati degli anticipi nei due gironi

Tre gli anticipi andati in scena oggi che hanno aperto il weekend della decima giornata nei due gironi del campionato di Promozione. Due le sfide nel girone A. Pareggio pieno di gol tra Selci Nardi e Grifo Sigillo, terminato con un pirotecnico 3-3. Nell'altro anticipo, protagonista di giornata il portiere del Piccione Checcarelli, che ha respinto ben due rigori a Vispi e Calzuola inchiodando lo zero a zero contro il Padule San Marco. Nel girone B, vittoria della Vis Foligno sull'Athletic Bastia. Ecco risultati e marcatori.

GIRONE A:

Selci Nardi-Grifo Sigillo 3-3: 4' pt Burchini (S), 28' pt Kabraoui (G), 31' pt Gaggiotti (G), 34' st Kabraoui (G), 36' st Capaccioni (S), 48' st (rig.) Cantalamessa (S)

Padule-Piccione 0-0

GIRONE B:

Vis Foligno-Athletic Bastia 2-1: 37' pt Fedeli (V), 8' st Iachettini (V), 38' st Ragusa (A)