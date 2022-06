Promozione: i fratelli Salis al Pierantonio

Non si ferma la costruzione da parte del Pierantonio dell'organico per la prossima stagione. La società biancazzurra ha appena chiuso un altro doppio colpo per rinforzare la rosa e provare a entrare nei playoff, sfuggiti quest'anno (il Pierantonio ha chiuso la stagione al quinto posto a quota 59 punti).

Dopo gli ingressi in squadra del difensore Mattia Bei dal Lama, della punta Dario Cambiotti dal Sigillo e del centrocampista Ferdinando Orecchiuto dal Castello, proprio dal Castello il Pierantonio ha piazzato un altro doppio colpo. I biancazzurri, infatti, si sono assicurati i fratelli Salis, Michael e Yuri, che andranno così a vestire la maglia del Pierantonio nella prossima stagione.