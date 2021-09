Promozione, Grifo Sigillo-Magione: cinquina ospite in un anticipo ricco di gol

GRIFO SIGILLO: Morettini, Bensi, Bazzucchini, Radicchi, E. Pascolini (34’ st C. Pascolini), Marchi (45’ st Boccolini), Bellucci (37’ st Gasparri), Tomassoni, Carpinelli, Sulejmani (26’ st Martini), Kabraoui (32’ st Cambiotti). (A disposizione: Farneti, Ferretti, Biagioli, Tosti). Allenatore: Galassi



MAGIONE: Bossi, Lazzarini, Ciaffoloni, Quaglia, Proietti, Fagioli, Daleba, Ajdini, Hoxha, Fiorindi, Versiglioni. (A disposizione: Bizzarri, Zucconi, Perella, Vinti, Alunno Rossi, Federici, Cheurfi, Biagini, Battistoni). Allenatore: Valentini



ARBITRO: Capoccia di Perugia (Assistenti: Malacchi e Argenti di Foligno)



MARCATORI: 20' pt e 43' st Hoxha (M), 23' pt Kabraoui (G), 9' st Fiorindi (M), 10' st Carpinelli (G), 19' st (rig.) Ajidini (M), 45' st Alunni Rossi (M), 46' st Martini (G)

Cinquina e il Magione passa sul campo della Grifo Sigillo al termine di una partita ricca di gol, dove gli attacchi hanno primeggiato sulle difese avversarie. La cronaca è ricca di episodi. Ospiti subito in vantaggio con Hoxha, ma i padroni di casa rispondono pareggiando con Kabraoui, bravo a resistere a un contatto in area e a mettere la palla in fondo alla rete. Inizia la ripresa, altro immediato botta e risposta in campo nel giro di pochi minuti. Fiorindi regala il nuovo vantaggio al Magione, raggiunto poco dopo dal gol avversario siglato da Carpinelli. Alto uno-due, stavolta tutto griffato dal Magione, e gli ospiti scappano. Prima Ajidini su calcio di rigore, poi ecco arrivare la seconda rete, con doppietta personale, di Hoxha nei minuti finali. Le emozioni, però, durano fino alla fine. Ancora il Magione allunga con Alunni Rossi e Martini chiude la disputa inchiodando il risultato sul 3-5 finale.