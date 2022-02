Promozione: gol ed emozioni nel 2-2 tra Vis Foligno e Montecastello Vibio

VIS FOLIGNO: Di Prisco, Barbini, Appodia (Gradassi), Silveri, Galligari (Tomassetti), Burini, Iachettini (Maggiolini), Di Rocco (Tazza), Balducci, Fedeli, Baglioni. (A disposizione: Moroncini, Korriku, Ziarelli, Orlandi). Allenatore: Rossi

MONTECASTELLO VIBIO: Pezzanera, Perugini, D. Morelli, Marietti, Ercolani, Arcioni, Maugeri, Marrano, Lesandrelli, Gammaidoni (L. Morelli), Mazzocchini (El Abidi). (A disposizione: Palombi, Ajero, Binaglia). Allenatore: Crucco

RETI: 28’ pt Mazzocchini, 5’ st Gammaidoni, 28’ st Tazza, 38’ st Fedeli

NOTE: al 49’ st Fedeli sbaglia un calcio di rigore. Espulso Arcioni per proteste

Gol ed emozioni fino alla fine nel 2-2 tra Vis Foligno e Montecastello Vibio. Un punto per gli ospiti che cercano di risalire dal ruolo di fanalino di coda, rimontato nel finale con Fedeli a sbagliare il calcio di rigore della vittoria proprio in zona Cesarini. Intorno alla mezz'ora, Mazzocchini trova il varco su una respinta per il vantaggio. Inizia la ripresa e Gammaidoni firma il raddoppio. Negli ultimi minuti, la Vis raddrizza la situazione. Prima Tazza accorcia, poi Fedeli sigla il pareggio, sbagliando poi il rigore della vittoria all'ultimo tuffo.