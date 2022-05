Promozione: gli incroci dell'ultima giornata nel girone B

Ultima giornata nel girone B del campionato di Promozione. Tanti gli incroci che devono ancra trovare sentenza sia nelle zone alte che nelle retrovie. Per quanto riguarda i playoff il Terni Est secondo in classifica, ospite nel derby con il Campitello, si trova a undici punti di vantaggio dal San Venanzo terzo. La squadra allenata da Miglietta, con una vittoria dopo l'esordio nel turno precedente, chiuderebbe qualsiasi discorso per quanto riguarda gli spareggi interni, volando così direttamente alla partita contro la vincente del girone A. Unica certezza la promozione diretta già raggiunta dalla capolista C4.

Diverso il discorso per quanto riguarda la salvezza. A oggi l'unica certezza è la retrocessione in Prima Categoria del Montecastello Vibio. Poi, dal Montefranco fino al Viole, sono ben sei le formazioni in cerca di punti utili sia per una miglior posizione nei playout che per la salvezza diretta. Il Montefranco è chiamato allo scontro diretto contro la Julia Spello, il Petrignano se la vedrà sul prato amico con la Vis Foligno, l'Amc '98 sarà di scena a Bastia mentre il Todi viaggerà direzione Amelia, con il Viole in casa contro la Clitunno. Ecco il programma dell'ultimo turno e la classifica prima delel ultime partite.

Amerina-Todi

Athletic Club Bastia-Amc 98

C4-San Venanzo

Campitello-Terni Est

Guardea-Montecastello Vibio

Julia Spello-Montefranco

Petrignano-Vis Foligno

Romeo Menti-Superga 48

Viole-Clitunno



CLASSIFICA:



C4 84 PROMOSSO

Terni Est 77

San Venanzo 66

Guardea 61

Campitello 56

Clitunno 50

Amerina 49

Vis Foligno 44

Athletic Club Bastia 40

Superga 48 37

Viole 36

Todi 35

Julia Spello 33

Amc 98 33

Petrignano 33

Romeo Menti 31

Montefranco 29

Montecastello Vibio 17 RETROCESSO