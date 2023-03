Calcio, Promozione Girone B: il prossimo turno

Il ventottesimo turno del campionato di Promozione Girone B vede la temporanea capolista Spoleto ospitare il San Venanzo, mentre il Terni Fc è atteso dalla difficile trasferta sul campo della Vis Foligno.

In coda il Real Avigliano gioca in trasferta a Campitello, mentre l’Athletic Bastia è impegnato nel derby col Bastia, con l’Amerina attesa dalla difficile sfida casalinga con il lanciatissimo Clitunno. Il big match è sicuramente quello tra Sporting Terni e Todi appaiate in classifica a quota 24 punti in zona playout.

Questo il programma completo della ventottesima giornata che si gioca il 26 marzo alle ore 15:

AMC 98 – Guardea;

Amerina 1950 – Clitunno;

Bastia – Ath. Bastia;

Campitello – Real Avigliano;

Ducato – Bevagna;

Spoleto – S. Venanzo;

Sporting Terni – Todi;

Vis Foligno – Terni Fc;

Riposa Superga 48.