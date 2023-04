Calcio, Promozione Girone B: i risultati della trentunesima giornata

Vince ancora la capolista Terni Fc, questa volta in casa contro il Campitello con il punteggio di due reti a una, ma lo Spoleto, pur in ritardo di cinque punti in classifica, non molla e si aggiudica il derby con un netto 4 a 1 sulla Ducato.

In coda, dopo il pareggio nell’anticipo di ieri dell’Athletic Bastia in casa contro l’Amerina, che costringe i bastioli ancora al penultimo posto in graduatoria, è importante il pareggio del Todi contro l’AMC ’98 che mantiene i tuderti in zona salvezza diretta a tre giornate dal termine della regular season. Retrocede matematicamente il Real Avigliano.

Questi i risultati della trentunesima giornata:

Athletic Bastia – Amerina 2 – 2 (giocata ieri)

Bevagna – Sporting Terni 2 – 0

Real Avigliano – Guardea 0 – 0

San Venanzo – Bastia 0 – 3

Spoleto – Ducato Spoleto 4 – 1

Superga 48 – Vis Foligno 1 – 2

Terni Fc – Campitello 2 – 1

Todi – AMC ’98 2 – 2

Riposa Clitunno