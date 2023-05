Calcio, Promozione Girone B: i risultati del trentatreesimo turno

La trentatreesima giornata del campionato di Promozione Girone B vede sfide importanti soprattutto in coda: perdono Amerina (1 – 2 in casa del Bevagna) e Sporting Terni (1 – 3 in casa del Superga 48), mentre ritrova il successo l’Athletic Bastia (1 – 0 col Guardea in casa), risultato che consente ai bastioli di portarsi a più due sulle ternane appaiate al penultimo posto.

In zona playoff, invece, importanti le vittorie del Bastia (2 – 0 sullo Spoleto) e, soprattutto, quella della Ducato Spoleto (2 – 0 casalingo sulla Vis Foligno) che le consente di mantenere il vantaggio sul San Venanzo in vista dell’ultima giornata.

Questo il tabellone completo della trentatreesima giornata:

Athletic Bastia – Guardea 1 – 0

Bevagna – Amerina 2 – 1

Ducato – Vis Foligno 2 – 0

San Venanzo – Campitello 3 – 2

Spoleto – Bastia 0 – 2

Superga 48 – Sporting Terni 3 – 1

Terni Fc – AMC ’98 2 – 2

Todi – Clitunno 1 – 1

Riposa Real Avigliano