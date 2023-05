Calcio, Promozione Girone B: i risultati del trentaquattresimo turno

La trentaquattresima ed ultima giornata del campionato di Promozione Girone B è quella dei verdetti: la capolista Terni Fc ha vinto già da tempo e vola in Eccellenza, ai playoff accedono Spoleto, Clitunno e Bastia, mentre ai playout vanno AMC ’98, Superga 48 e Amerina; retrocedono, anche a causa del risultato negativo del Trestina agli spareggi in Serie D, Athletic Bastia e Sporting Terni che si uniscono al Real Avigliano ultimo in classifica.

Questo il tabellone completo della trentaquattresima giornata:

AMC ’98 – Bevagna 0 – 1

Amerina – San Venanzo 1 – 0

Bastia – Ducato Spoleto 0 – 0

Campitello – Superga 48 4 – 0

Clitunno – Athletic Bastia 2 – 1

Guardea – Terni Fc 2 – 3

Real Avigliano – Todi 0 – 2

Sporting Terni – Spoleto 1 – 4

La Classifica finale

Terni Fc 79 (Promosso in Eccellenza)

Spoleto 71 (Playoff)

Clitunno 66 (Playoff)

Bastia 57 (Playoff)

Ducato Spoleto 56

San Venanzo 53

Campitello 51

Vis Foligno 46

Bevagna 41

Guardea 39

Todi 38

Amc ‘98 37 (Playout)

Superga 48 31 (Playout)

Amerina 27 (Playout)

Athletic Bastia 26 (retrocesso in Prima categoria)

Sporting Terni 24 (retrocessa in Prima categoria)

Real Avigliano 13 (retrocessa in Prima categoria)