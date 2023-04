Calcio, Promozione Girone B: i risultati del trentaduesimo turno

Vince ancora la capolista Terni Fc, questa volta in casa dell’Amerina, in un match molto acceso che conduce i rossoverdi a conquistare matematicamente il primo posto e la conseguente promozione in Eccellenza, complice anche il pareggio per 2 a 2 dello Spoleto a Foligno contro la Vis.

In coda, cade l’Athletic Bastia in casa dell’AMC ’98, ma scivolano anche Sporting Terni e, come si è detto, l’Amerina, mantenendo invariata la lotta per non retrocedere direttamente (Amerina e Sporting Terni 24 punti, Athletic Bastia, penultimo, 23 punti).

Questi i risultati della trentaduesima giornata:

Campitello – Bevagna 2 – 0 (giocata ieri)

AMC ’98 – Athletic Bastia 4 – 2

Amerina – Terni Fc 2 – 3

Bastia – Superga 48 4 – 0

Clitunno – Real Avigliano 7 – 0

Guardea – Todi 1 – 0

Sporting Terni – San Venanzo 2 – 3

Vis Foligno – Spoleto 2 – 2

Riposa Ducato Spoleto