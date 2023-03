Calcio, Promozione Girone B: il prossimo turno

Il ventinovesimo turno del campionato di Promozione Girone B vede lo Spoleto giocare in trasferta sul campo del Superga 48, con un orecchio alla partita tra Terni Fc e Bastia, gara sicuramente più difficile per la capolista.

Ad aprire le danze, invece, con l’anticipo in programma sabato 1 aprile, è la sfida tra Clitunno e AMC ’98, squadre con ambizioni diverse perché i padroni di casa possono consolidare la terza piazza che vuol dire playoff, mentre gli ospiti cercano punti per tenere a distanza la zona playout. Turno di riposo per il Guardea.

Questo il programma completo della ventinovesima giornata, in programma domenica 2 aprile 2023 alle 15:

Clitunno – AMC ’98 (sabato 1 aprile 2023);

Ath. Bastia – Sporting Terni;

Bevagna – Vis Foligno;

Real Avigliano – Amerina;

S. Venanzo – Ducato Spoleto;

Superga 48 – Spoleto;

Terni Fc – Bastia;

Todi – Campitello;

Riposa Guardea.