Calcio, Promozione Girone B: il prossimo turno

Il trentatreesimo turno del campionato di Promozione Girone B vede la capolista già promossa Terni Fc affrontare l’AMC ’98, con gli ospiti che hanno bisogno di punti per mantenere il distacco sulla zona playout, mentre San Venanzo e Campitello, impegnate nello scontro diretto, vogliono insidiare il quinto posto in classifica valido per accedere ai playoff, attualmente occupato dalla Ducato Spoleto. Sfida senza particolari motivazioni per lo Spoleto contro il Bastia, con gli ospiti che vogliono, comunque, mantenere ben saldo il quarto posto in classifica.

In coda, invece, Amerina e Sporting Terni ‘tifano’ per il Guardea che gioca sul campo dell’Athletic Bastia penultimo in classifica e distante un punto dalle due ternane: i bastioli, freschi di cambio guida tecnica in panchina, hanno bisogno di un successo per mettere pressione sulle avversarie dirette e continuare a sperare nel raggiungimento dei playout, obiettivo che sarebbe, comunque, rimandato all’ultima giornata.

Questo il programma completo della trentatreesima giornata, in programma domenica 7 maggio 2023 alle 15.30:

Athletic Bastia – Guardea

Bevagna – Amerina

Ducato – Vis Foligno

San Venanzo – Campitello

Spoleto – Bastia

Superga 48 – Sporting Terni

Terni Fc – AMC ’98

Todi – Clitunno

Riposa Real Avigliano