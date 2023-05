Calcio, Promozione Girone B: il prossimo turno

In programma, nell’ultima giornata della regular season, lo scontro diretto tra Bastia e Ducato Spoleto per un posto ai playoff, con il San Venanzo spettatore interessato impegnato in casa dell’Amerina.

In zona playout, lo scontro diretto è tra AMC ’98 e Bevagna, con il Todi pronto ad approfittare di un passo falso di una delle due, mentre si preannuncia una domenica per cuori forti per quanto riguarda la zona calda: in tre si giocano due posti ai playout, ovvero Athletic Bastia, Amerina e Sporting Terni, con i bastioli reduci da un’importante successo che gli ha consentito di sorpassare le due compagini ternane e di portarsi più su di due lunghezze.

Questo il programma della giornata 34:

AMC ’98 – Bevagna

Amerina – S. Venanzo

Bastia – Ducato Spoleto

Campitello – Superga 48

Clitunno – Athletic Bastia

Guardea – Terni Fc

Real Avigliano – Todi

Sporting Terni – Spoleto

Riposa Vis Foligno