Calcio, Promozione Girone B: il prossimo turno

Il trentaduesimo turno del campionato di Promozione Girone B parte quest’oggi con la sfida tra Campitello e Bevagna: i padroni di casa cercano punti per i playoff (5 lunghezze più su), mentre gli ospiti vogliono confermarsi al di sopra della zona playout che al momento è distante appena due punti.

Domani, invece, il Terni Fc cerca l’allungo decisivo sul campo dell’Amerina e potrebbe, con una combinazione di risultati, addirittura già festeggiare la promozione in Eccellenza, ma i padroni di casa hanno un solo punto di vantaggio sul penultimo posto e puntano alla posta piena al di là della forza dell’avversario; lo Spoleto, dal canto suo, vuole vincere contro la Vis Foligno per mantenere una fievole speranza di primato, nonostante un ritardo difficilmente recuperabile (5 punti su 9 rimasti in palio).

In coda, invece, l’Athletic Bastia confida nella sconfitta dell’Amerina nel match casalingo con la capolista, ma l’unico risultato che conta è la vittoria in casa dell’AMC ’98, mentre il Todi è atteso da una trasferta difficile sul campo del Guardea con in testa l’obiettivo dell’allungo sulla zona playout, attualmente appena un punto più giù.

Questo il programma completo della trentaduesima giornata, in programma domenica 30 aprile 2023 alle 15:

Campitello – Bevagna (oggi ore 15.15)

AMC ’98 – Athletic Bastia

Amerina – Terni Fc

Bastia – Superga 48

Clitunno – Real Avigliano

Guardea – Todi

Sporting Terni – San Venanzo

Vis Foligno – Spoleto

Riposa Ducato Spoleto