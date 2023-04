Calcio, Promozione Girone B: finisce in parità l’anticipo del sabato

Partita dalle mille emozioni quella tra Athletic Bastia e Amerina: i padroni di casa partono forte e dopo nove minuti si portano in vantaggio grazie al gol di Loreti che resiste fino all’intervallo; l’ 1 a 0 del primo tempo racconta un match equilibrato che, in fin dei conti, prosegue anche nella ripresa, seppur con più emozioni rispetto alla prima frazione di gara: gli ospiti pareggiano al 55’ grazie a Santarelli, ma dopo appena quattro minuti i padroni di casa si riportano in vantaggio con Antonini. Sembra praticamente fatta per l’Athletic Bastia, ma in pieno recupero, esattamente al 96’, è di nuovo Santarelli a segnare il gol del definitivo 2 a 2.

Con questo risultato, la classifica di entrambe le squadre rimane la stessa (Amerina 24 punti, Athletic Bastia 23 punti), in attesa del risultato dello Sporting Terni, impegnato sul campo del Bevagna, con cui l’Amerina momentaneamente condivide il terz’ultimo posto in classifica con un punto di vantaggio sull’Athletic.

Questo il programma della trentunesima giornata, in campo alle 15:

Athletic Bastia – Amerina 2 – 2 (giocata ieri)

Bevagna – Sporting Terni

Real Avigliano – Guardea

San Venanzo – Bastia

Spoleto – Ducato Spoleto

Superga 48 – Vis Foligno

Terni Fc – Campitello

Todi – AMC ‘98

Riposa Clitunno