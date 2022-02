Promozione, girone B: i risultati della 20esima giornata

Campagnacci segna, la C4 batte il Petrignano e allunga a più cinque sul Terni Est, fermato dal Todi sul pari. Il San Venanzo vince lo scontro diretto in zona playoff contro il Guardea e guadagna terreno. Nelle retrovie, scatto del Superga 48 dopo il poker sul fanalino di coda Montecastello Vibio. Ecco tutti i risultati di giornata e la classifica aggiornata.

Clitunno-Julia Spello 1-5: 14' pt Conti (C), 41' pt Tordoni (S), 46' pt Nuti (S), 1' st Guarino (S), 13' st Cavanna (S), 16' st Nuti (S)

Amc 98- Romeo Menti 3-2: 3' pt Lucidi (R), 15' pt Liurni (R), 13' st (rig.) Manni (A), 38' st (aut.) Nuccioni (A), 47' st Manni (A)

At. Bastia-Amerina 1-0: 43' pt Migno

C4-Petrignano 1-0: 29' pt Campagnacci

Montefranco-Campitello 0-0

S. Venanzo-Guardea 2-0: 47' pt (rig.) Serafini, 4' st Cavalletti

Superga 48-Montecastello Vibio 4-0: 16' pt (rig.) Proietti, 37' pt Balzamo, 17' st Radici, 22' st (rig.) Cardarelli

Todi-Terni Est 1-1: 40' pt Banelli (TO), 3' st Fabris (TE)

Vis Foligno-Viole 0-2: 8' pt Passeri,43' st Capitini

CLASSIFICA:

C4 50

Terni Est 45

San Venanzo 40

Guardea 36

Campitello 34

Amerina 31

Vis Foligno 28

Ath. Bastia 28

Clitunno 26

Julia Spello 25

Viole 23

Todi 21

Montefranco 20

Superga 48 19

Amc 18

Romeo Menti 15

Petrignano 15

Montecastello Vibio 11