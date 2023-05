Calcio, Promozione Girone B: l'Athletic Bastia esonera l'allenatore

Quando mancano appena due giornate alla fine della regular season, l'Athletic Bastia esonera l'allenatore Giorgio Buttò, a sua volta subentrato a Federico Coraggi lo scorso novembre.

Al suo posto, il club opta per una soluzione interna: la squadra è affidata, infatti, a tre figure già tesserate per il club bastiolo, ovvero l'allenatore in seconda, Roberto Marini, il preparatore atletico, Corrado Cerullo, e il giocatore Michele Battistelli, ora impegnato nel doppio ruolo giocatore/allenatore.

L'esordio della nuova guida tecnica è previsto per domenica in casa contro il Guardea, avversario ostico in cerca di maggiore tranquillità in ottica salvezza, mentre il compito sarà ancora più complicato nel successivo ed ultimo turno di campionato sul campo della Clitunno, squadra in corsa per il miglior piazzamento playoff possibile.