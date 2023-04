Calcio, Promozione Girone B: tris della Clitunno nell'anticipo

L'anticipo della ventinovesima giornata del Girone B del campionato di Promozione vede una netta vittoria della Clitunno in casa contro l'AMC '98 in una gara che ha confermato i pronostici della vigilia, con i padroni di casa favoriti e vittoriosi per 3 reti a 0.

La partita si mette subito in discesa per la Clitunno, grazie ad un'autorete di Cudini nel corso del primo minuto di gioco per il vantaggio casalingo; al 30' Poli segna il gol del 2 a 0 e in pieno recupero a fine partita il 3 a 0 arriva su rigore grazie a Gjinaj.

Con questo successo, i padroni di casa consolidano il terzo posto in classifica, mentre gli ospiti restano con soli tre punti di vantaggio sulla zona playout.

Queste le gare di domani 2 aprile:

Athletic Bastia - Sporting Terni;

Bevagna - Vis Foligno;

Real Avigliano - Amerina;

San Venanzo - Ducato Spoleto;

Superga 48 - Spoleto;

Terni Fc - Bastia;

Todi - Campitello.

Riposa il Guardea.