Calcio, Promozione, Vis Nuova Alba: si separano le strade tra club e tecnico

Moreno Giacchetti non è più il tecnico della Vis Nuova Alba; a ufficializzare la decisione, presa in sinergia tra il presidente Matteo Granocchia, il direttore generale Stefano Porcari e il direttore sportivo Daniele Ranocchia, è la stessa società attraverso una nota: “L’A.S.D. Vis Nuova Alba comunica l’interruzione del rapporto con l’allenatore Moreno Giacchetti. Tutta la società desidera ringraziare il tecnico per la competenza, la serietà e l’impegno profuso, qualità che hanno permesso di raggiungere una storica salvezza. Il Presidente Granocchia e i dirigenti rivolgono a Moreno il più caloroso dei saluti, augurandogli che il prosieguo della sua carriera sia ricco di soddisfazioni”.