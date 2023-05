Calcio, Promozione Girone A: il programma delle semifinali playoff

Dopo una stagione ad inseguire l’inarrivabile Pierantonio, cominciano i playoff del Girone A per le dirette inseguitrici della capolista che ora affrontano le semifinali in gara secca.

Questo il programma delle semifinali playoff, in campo domani alle 16.30:

Tavernelle – Padule San Marco

Pietralunghese – Pievese

Tavernelle e Pietralunghese hanno a disposizione due risultati su tre al 120’ in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season: in caso di parità al termine dei 90 minuti, quindi, si procederebbe ai tempi supplementari, al termine dei quali, casomai proseguisse il medesimo risultato, non si andrebbe ai rigori, ma vincerebbero le due squadre di casa.

La gara finale si disputa domenica 28 maggio.