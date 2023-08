Calcio, Promozione Girone A: Ganje al Selci Nardi

Il mercato in entrata del Selci Nardi continua a sfornare operazioni importanti: l'ultimo arrivato in casa rossonera è l'esperto centrocampista, classe 1986 ex Fc Castello, Enrico Ganje, il cui esordio potrebbe avvenire già nella sifda di Coppa Italia di domani contro la Virtus.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook S.S.D. Selci Nardi): “Rinforzo di spessore per il Selci Nardi che annuncia l'ingaggio del forte ed esperto centrocampista Enrico Ganje; Ganje, classe 1986, di origini camerunensi, ha giocato con svariate formazioni non solo umbre ed è reduce dall'esperienza con l'Fc Castello. Un elemento dunque di spessore in una zona nevralgica del campo; possibile il suo esordio fin da mercoledì sera quando i rossoneri, reduci dal pari col Montone al debutto in coppa, saranno di scena a San Giustino nel derby contro la Virtus per il secondo turno della manifestazione”.