Calcio, Promozione Girone A Playout: il Piccione conquista la salvezza

Nell’ultimo atto della stagione, la finale playout del Girone A di Promozione, al Piccione occorrono i tempi supplementari per aver ragione del Calzolaro: i primi 90 minuti terminano sul risultato di 1 a 1, risultato che resiste fino al 120’ regalando la salvezza ai padroni di casa grazie al miglior piazzamento in classifica nella regular season, condannando alla retrocessione in Prima Categoria gli ospiti (allo spareggio per un eventuale ripescaggio).

Questo il tabellino del match:

Piccione – Calzolaro 1 – 1 dts

Reti: 55' rig. Tomarelli (P), 61' Bruschi (C)

Arbitro: Giuseppe Ciorba della sezione di Perugia

Assistenti: Francesco Foglietta della sezione di Foligno e Andrea Cannoni della sezione di Citta' di Castello