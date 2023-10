Calcio, Promozione Girone A: i risultati della quinta giornata

La capolista Nuova Alba si ferma a Pietralunga: i padroni di casa si impongono per 2 a 0 e accorciano a -1 lo svantaggio rispetto al primo posto in classifica. Non ne approfitta il Castel del Piano che pareggia 0 a 0 in casa contro il Montone, mentre fa ancora peggio la Pontevecchio che perde con un netto 4 a 1 la sfida sul campo del Santa Sabina.

Questi i risultati della quinta giornata:

Calzolaro – Piccione 0 – 0

Castel del Piano – Montone 0 – 0

Padule S. Marco – Grifo Sigillo 3 – 2

Pietralunghese – Nuova Alba 2 – 0

Santa Sabina – Pontevecchio 4 – 1

Selci Nardi – Pievese 1 – 0

Ventinella – Settevalli Pila 1 – 0

Virtus Sangiustino – Marra S. Feliciano 0 – 1